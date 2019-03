Herzogin Meghans (37) Beziehung zu ihrem eigenen Vater ist ziemlich kompliziert. Die gebürtige US-Amerikanerin wird selbst bald Mutter und in dieser Zeit ist Familie wichtiger denn je. Umso schöner ist es, dass sich zwischen Thronfolger Prinz Charles (70) und seiner Schwiegertochter seit der Hochzeit ein enges Band entwickelt haben soll. Auch wenn Meghan es laut Gerüchten mit den restlichen Royals nicht immer einfach hat – so konnte die brünette Beauty Prinz Charles bereits für sich gewinnen.

Da Meghans Vater aufgrund einer Herzoperation nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen konnte, führte Prinz Charles seine Schwiegertochter zum Altar. Dieses besondere Ereignis habe die beiden eng verbunden – doch auch sonst haben sie vieles gemein. Dem Mirror zufolge interessieren sich die beiden für Geschichte, Kunst und Kultur und haben so reichlich gemeinsamen Gesprächsstoff. Zudem habe Prinz Charles Meghan in die Geschichte des englischen Königshauses eingeführt.

Ein Insider erzählte dem Daily Telegraph zudem: "Die Herzogin hat großes Interesse daran gezeigt, mehr über die Geschichte der Familie zu lernen, in die sie eingeheiratet hat." Und ihr Schwiegervater sei entzückt gewesen, dieses Wissen mit ihr zu teilen.

Dominic Lipinski/ - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Herzogin Meghan in Schloss Windsors St. George's Kapelle

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla und Hezogin Meghan am Buckingham Palast im Mai 2018

