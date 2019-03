Bei Temptation Island stellen Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo ihre Beziehung gehörig auf die Probe! Der Grund: Die gebürtige Griechin vertraut dem Womanizer nicht – und dieser fühlt sich wiederum zu stark kontrolliert. Das verführerische TV-Experiment soll nun zeigen, ob die Eifersucht der 26-Jährigen berechtigt ist. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass das Paar seine Liebe einer Prüfung unterzieht.

Ein alter ProSieben-Beitrag mit dem sprechenden Titel "Eifersucht EXTREM" zeigt, dass Salva und seine Christina schon mal ein Treue-Experiment gewagt haben. In drei verschiedenen Tests konnten sich die beiden darin gegenseitig auf Herz und Nieren prüfen. Schon der Handy-Check sorgte bei der Blondine allerdings für Stirnrunzeln – denn ihr Freund schrieb sich auch mit anderen Frauen. In Phase zwei blieb der Italiener hingegen standhaft und ging nicht auf die Flirtversuche des attraktiven Lockvogels ein. Im dritten und letzten Schritt, einer Fragerunde, kam es dann doch zu kleinen Diskussionen – das gemeinsame Fazit: Sie wollen an ihrer Beziehung arbeiten.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren Salva und Christina etwa neun Monate lang ein Paar. Ihre Teilnahme an "Temptation Island" erfolgte rund drei Monate später. Ob ihre Beziehung diese erneute Belastungsprobe ebenfalls überstehen wird, erfahren die TV-Zuschauer erst in wenigen Wochen im Finale. Allerdings lässt bereits die erste Episode der Show vermuten, dass es zwischen ihnen kriseln könnte. Der 25-Jährige ließ in der Villa schließlich nichts anbrennen.

TVNOW / Sergio del Amo Salvatore, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

