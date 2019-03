Erste Tränen bei Temptation Island! Schon in der Premieren-Folge der neuen Verführungs-Show auf RTL erfährt eine vergebene Dame unschöne Dinge über ihren Freund – und die Emotionen brechen aus ihr heraus. Die erste Episode wird von den Verführern und Vergebenen in ihren jeweils getrennten Villen nicht nur mit Dates eingeläutet, auch feuchtfröhliche Partys mit einer Menge Alkohol werden in den beiden Luxus-Ressorts gefeiert. Für eine Kandidatin wird das schon jetzt unschön: Christina Dimitrou muss am Lagerfeuer sehen, wie ihr Freund Salvatore Vassallo ein nicht gerade ehrenwertes Verhalten an den Tag legt!

Am Lagerfeuer müssen die vergebenen Kandidaten nun zum ersten Mal sehen, was ihre besseren Hälften auf den Dates und ihr den Traum-Mansions so getrieben haben. Vor allem für Christina ist das nicht gerade leicht zu verdauen: Die Blondine muss nicht nur miterleben, wie ihr Angebeteter von Single-Dame Maryana Matsura die Brust eingegipst bekommt, er erzählt auch noch, dass er gerne mit Mädels schreibt, wenn er sie näher kennenlernen möchte. Zu viel für die 27-Jährige: "Mir haben seine Blicke nicht gefallen. Ich bin eifersüchtig, weil er schon in der Vergangenheit mit anderen Frauen geschrieben hat. Jetzt weiß ich auch, warum er das macht. Ich wusste, dass er sich nicht einmal gut anstellen kann", erklärt sie, bevor die Tränen zu fließen beginnen. Die Twitter-User scheinen wenig Mitleid mit ihr zu haben: "Trennung Nr. 1 steht in den Startlöchern", ist nur einer der bösen Kommentare.

Doch auch der Tattoo-Hottie ist ein wenig enttäuscht von seiner Partnerin, als er sehen muss, wie sie bei einer ausufernden Party von Stripper Chris Grey einen regelrechten Lapdance bekommt. "Soll ich jetzt sauer sein? Das darf sich nicht wiederholen, da hätte ich schon was dagegen", erklärt er, nachdem er die Szenen sehen durfte. Salva ist sich sicher, dass der Alkohol seine Liebste so aufdrehen ließ.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Salvatore, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Robin, Fabina, Salvatore und Janis (v.l.) beim ersten Lagerfeuer

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de