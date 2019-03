Milla Jovovich (43) genießt ihr Familienleben offenbar in vollen Zügen. Das serbisch-russisch-stämmige Model hat als Schauspielerin, Musikerin, Songwriterin und Designerin eigentlich ohnehin alle Hände voll zu tun. Doch für ihre Liebsten findet die 43-Jährige selbstverständlich immer genug Zeit, um ein wenig herumzualbern. Jetzt postete die "Das fünfte Element"-Darstellerin einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihren beiden Töchtern Ever und Dashiel sowie Ehemann Paul Anderson.

Denn der britische Regisseur Paul wurde 54 – und das feierten die vier offensichtlich in fröhlicher Familienrunde. Auf Instagram schrieb Milla: "Alles Gute zum Geburtstag an den großartigsten Ehemann und Vater der Welt. Wir lieben dich so sehr, Paul, du machst unsere Leben einfach magisch!" Milla zufolge wurde bei der Feier bei ihnen zu Hause im Garten gegrillt. Ein enger Freund der Familie, Fotograf Chris Brenner, nutzte die Zeit für ein kleines Familienshooting. "Ich bearbeite immer noch Bilder, deshalb werde ich sie erst später heute oder morgen posten", verriet Milla ihren Fans.

Paul ist bereits der dritte Ehemann des Allroundtalents. Mit sechzehn Jahren war sie für zwei Monate mit ihrem Filmpartner Shawn Andrews aus dem Film "Confusion – Sommer der Ausgeflippten" verheiratet. Zwei Jahre war sie zudem mit Regisseur Luc Besson (59) verheiratet. Ihr endgültiges Glück scheint sie nun mit Paul gefunden zu haben, mit dem sie seit 2003 liiert ist.

Getty Images Milla Jovovich, Schauspielerin

Getty Images Paul Anderson und Milla Jovovich

Kevin Winter / Getty Images Paul W.S. Anderson und Milla Jovovich

