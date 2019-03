Ben Affleck (46) hat sich ausgerechnet mit einer Diät seiner Ex-Freundin Jennifer Lopez (49) in Form gebracht! Hinter dem Schauspieler liegt eine schwere Zeit: Erst ging die Ehe mit Jennifer Garner (46) in die Brüche, dann wurde bekannt, dass er alkoholsüchtig ist. Zwischenzeitlich hat er auch die prestigeträchtige Rolle als Batman abgetreten. Nach der Reha will der Hollywoodstar nun wieder durchstarten. Doch J.Los Anti-Zucker-Diät scheint etwas zu hart für Ben gewesen zu sein.

Ist Ben etwa nicht gut auf seine Ex-Verlobte zu sprechen? Seltsamerweise nannte er nämlich nicht deren Namen, als er in der US-Talkshow Today auf seine schlankere Figur angesprochen wurde. "Ich habe gerade die zehntägige A-Rod-Challenge gemacht", verkündete der 46-Jährige. Dabei hatte J.Lo die Diät-Challenge mit ihrem Lebensgefährten Alex Rodriguez (43) populär gemacht. Wer sich traut, verzichtet dabei zehn Tage lang auf Kohlenhydrate, Zucker und Koffein.

"Die ersten beiden Tage waren schlimm, weil ich definitiv jemand bin, der Brot und Zucker liebt", sagte der Oscar-Preisträger. Er gab zu, beim Koffein etwas geschummelt zu haben. Ansonsten hielt er offenbar gut durch, belohnte sich nach dem Ende der Challenge sogleich mit drei Bagels. Ganz ähnlich wie Jennifer und A-Rod: Sie feierten den Abschluss der Diät mit Pizza.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met-Gala 2018

Anzeige

Splash News Ben Affleck in Los Angeles, Februar 2019

Anzeige

Instagram / arod Alex Rodriguez nach seiner Anti-Zucker-Diät

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de