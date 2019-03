Berühmtsein schützt vor Krankheit nicht – und doch ist man überrascht, wenn ein sonst so perfekt wirkender Star damit kämpft. Vor allem chronische Krankheiten erschweren den Alltag. Lil Wayne (36), Elton John (71) und Romeo Beckham (16) sind eingeschränkt, weil sie an Epilepsie leiden. Halle Berry (52) hat Diabetes Typ 1 und muss sich besonders ernähren und Lady Gaga (32), Selena Gomez (26) und Seal (56) kämpfen mit der Autoimmunkrankheit Lupus Erythematodes. Auch die Durchstarterin Billie Eilish leidet an einer chronischen Erkrankung: Sie hat das Tourette-Syndrom.

Im Interview mit The Fader erzählte die Sängerin, wie sich das Syndrom, das Ticks verursacht, bei ihr zeigt. "Das Internet hat die Schlimmen [Ticks, Anm. d. Red.] noch nicht gesehen, weil ich wirklich gut darin bin, sie zu unterdrücken. Das Ding ist, je länger du sie unterdrückst, desto schlimmer werden sie dann", offenbarte Billie. Sie sei sich sicher, dass jeder ihre Anfälle eines Tages sehen werde, wenn sie gestresst sei oder nicht geschlafen habe. "Aber es könnte viel schlimmer sein und das ist es ja nicht und dafür bin ich dankbar. Und weißt du was, es ist egal", erzählte die 17-Jährige.

Die junge Musikerin erzählte weiter, sie habe schon in der Kindheit ihre Leichtigkeit verloren. Sie berichtete: "Plötzlich hasst du Dinge an dir. Bevor ich neun war, dachte ich nicht 'Ugh, ich bin zu dick' oder 'Sind meine Augenbrauen komisch?'. Ich bin nackt und barfuß rumgerannt und hatte Grasflecken an den Beinen."

Getty Images Billie Eilish während eines Auftritts in Inglewood

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

