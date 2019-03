Auch noch ein halbes Jahr später wirft der Fall Daniel Küblböck (33) viele Fragen auf. Im vergangenen September sprang der Musiker angeblich über die Reling des Kreuzfahrtschiffs AIDAluna und gilt seitdem als vermisst. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der Ex-DSDS-Kandidat an einer Alkoholsucht und schweren Depressionen litt. Aber warum ging es Daniel so schlecht? Wie nun bekannt wurde, soll der Entertainer als Kind unter sieben Stiefvätern und etlichen Umzügen gelitten haben!

Wie Herbert Lenz, einer von Daniels Stiefvätern, in einer Bild-Dokumentation verriet, soll der Sänger keine einfache Kindheit gehabt haben. "Ich kenne einige von Daniels Stiefvätern. Einige von ihnen haben gesoffen", erzählte Herbert. Auch sollen angeblich mehrere Ersatz-Papas gegenüber Daniel handgreiflich geworden sein – und seine Mutter habe nie versucht, dies zu unterbinden. Der leibliche Vater des Paradiesvogels, Günther Küblböck, sei zudem nicht wirklich für seinen Spross da gewesen. "Etwa alle 14 Tage hat er ihn für drei bis vier Stunden abgeholt", so Herbert.

Auch die häufigen Umzüge mit seiner Mutter hätten für psychische Probleme gesorgt. Insgesamt soll Daniel in seiner Kindheit über zehn Mal das Domizil gewechselt haben. "Das war auch nicht immer einfach für ihn", führte Herbert aus.

Starpress/WENN.com Daniel Küblböck, Sänger

Wiese/face to face Günther Küblböck und Daniel Küblböck im Februar 2004

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker

