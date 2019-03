Hollywood-Star Simon Pegg (49) überrascht mit extremer Body-Transformation! Eigentlich kennt man den “Shaun of the Dead”-Schauspieler eher mit Waschbär- statt mit Waschbrettbauch. Doch jetzt überrascht der Brite seine Fans mit einem Foto seines durchtrainierten Körpers. Kein Gramm Fett mehr zu viel und ein stahlhartes Sixpack – diese drastische Veränderung hat einen handfesten Grund: Simon bringt sich für sein neuestes Filmprojekt in Form – und das in Rekordzeit.

Das Foto, über das jetzt alle sprechen, hat Simons Personal Trainer Nick Lower geschossen und im Netz gepostet. Er verriet, dass der 49-Jährige für diese Extrem-Verwandlung lediglich sechs Monate Zeit hatte. Der Grund dafür ist seine Rolle in dem Thriller “Inheritance”. “Der Auftrag für diese Rolle lautete: schlank, sehr schlank. Sie erfordert eine spezifische Körperform und -optik”, kommentierte der Personal Coach den Work-out-Schnappschuss auf Twitter. Dass die Aufgabe keine einfache war, bestätigte auch Simon selbst. Er retweetete das Foto und erklärte mit einem Augenzwinkern, dass sein neuer Look gelegentlich auch zu mieser Laune geführt habe. Kein Wunder, denn Simon soll sein Gewicht von 78 auf magere 69 Kilo reduziert haben, wie Nick auf Instagram schrieb. Der Körperfettanteil des Stars sei von zwölf auf acht Prozent gesunken.

Die Dreharbeiten zu “Inheritance” sind bereits in vollem Gange. An der Seite von Simon spielen “Love, Rosie”-Star Lily Collins (29), Gossip Girl-Beau Chace Crawford (33) und Connie Nielsen, bekannt aus “Gladiator”.

Getty Images Simon Pegg im April 2018

Getty Images Simon Pegg im August 2018

Getty Images Simon Pegg bei der "Mission: Impossible – Fallout"-Pressekonferenz in Korea im Juli 2018

