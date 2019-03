Matthias Schweighöfer (38) schwebt weiter auf Wolke sieben! Erst im Januar hatte der Schauspieler die Trennung von seiner Langzeitfreundin Ani Schromm bekannt gegeben. Wenig später stellte er der Öffentlichkeit dann seine neue Liebe vor: die 14 Jahre jüngere Schauspielerin Ruby O. Fee (23). Seither gibt sich der Blondschopf in der Öffentlichkeit immer wieder ganz romantisch und teilt sein Glück auch mit seinen Followern in den sozialen Medien. Mit seinen jüngsten Post bewies er: Auch er bekommt von seiner Herzdame Blumen!

In seiner Instagram-Story postete der 38-Jährige jetzt ein Foto, das ihn mit einem opulenten Geschenk, das vermutlich von der hübschen Berlinerin stammte, zeigt. Bei der Überraschung handelte es sich um einen Blumenstrauß, der allem Anschein nach so groß war, dass er das Gesicht von Matthias beinahe komplett verdeckte. Zusätzlich verlinkte er seine Auserwählte auf der Aufnahme und versah die süße Botschaft mit einem roten Herz-Emoji. Zu seinem Geburtstag ließ sich Ruby allem Anschein nach mit diesem üppigen Strauß nicht lumpen. Zuletzt hatte der Lockenkopf seine Liebste zu ihrem Geburtstag am 7. Februar mit einem traumhaften Blütenbouquet überrascht.

Seit ihrem großen Paar-Outing versorgt der Produzent seine Fans immer wieder mit romantischen Schnappschüssen von sich und seiner neuen Liebe. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte er sogar eine ganze Reihe von Pärchenbildern im Netz. Zuvor hatten die beiden ihre Beziehung hingegen lange geheim gehalten. Doch wie es scheint, sind die Turteltauben inzwischen mehr als froh, dass die Katze endlich aus dem Sack ist!

Getty Images Matthias Schweighöfer 2017 in Berlin

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee, Schauspielerin

Frederic Kern / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer 2019 in Berlin

