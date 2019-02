Hat Matthias Schweighöfer (37) seine neue Freundin mit diesem üppigen Blumenstrauß überrascht? Erst Ende Januar hatte der Schauspieler in einem emotionalen Social Media-Post das Ende seiner langjährigen Beziehung zu Ani Schromm erklärt. Nur kurz darauf bestätigte der Blondschopf die neue Romanze mit seiner knapp 15 Jahre jüngeren Kollegin Ruby O. Fee (23). Die süße Brünette feiert heute ihren 23. Geburtstag und freute sich im Netz über ein riesiges florales Geschenk – etwa von ihrem berühmten Freund?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die "Bibi & Tina"-Darstellerin vor wenigen Stunden einen Schnappschuss, der sie mit einem übergroßen Strauß frischer Blumen zeigt: Glücklich steckt das Geburtstagskind die Nase in die Rosen und blickt freudig in die Kamera. Zu dem Bild schrieb Ruby nur knapp: "Danke, mein Herz" – meint die in Costa Rica geborene Berlinerin damit etwa ihren Matthias? Der reagierte zumindest mit einem Like auf das Foto...

Bei dem "What a Man"-Star und der Schauspielerin stehen derzeit alle Zeichen auf große Liebe – laut Bild soll Matthias sogar schon vor der Jupiter-Gewinnerin auf die Knie gegangen sein und um ihre Hand angehalten haben. Das Management des Produzenten dementierte die Gerüchte jedoch.

Getty Images; Andreas Rentz/Getty Images for P&C and Fashion ID Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee an ihrem Geburtstag im Februar 2019

Getty Images / Clemens Bilan Matthias Schweighöfer bei der Ein Herz für Kinder-Gala 2016

