Jetzt teilt Matthias Schweighöfer (37) sein privates Glück! Im vergangenen Januar überraschte der Kinostar seine Fans: Er ist schon seit Längerem nicht mehr mit seiner Partnerin Ani Schromm zusammen. Kurze Zeit später machte er auch gleich seine neue Liebe öffentlich – seine 14 Jahre jüngere Schauspielkollegin Ruby O. Fee (23)! Während der Berlinale Anfang Februar präsentierten sich die Turteltauben dann zum ersten Mal gemeinsam auf einem Red Carpet. Nun veröffentlichte Matthias auch süße Pärchen-Pics mit Ruby im Netz!

In seiner Instagram-Story teilte er eine zauberhafte Bilderreihe mit seinen Fans. Auf den Schnappschüssen posiert das Paar in den verschiedensten ulkigen Posen – hält dabei aber stets Körperkontakt! Das wohl niedlichste Foto zeigt Matthias und seine Freundin bei einer Hebefigur, die stark an die berühmte Szene aus Dirty Dancing erinnert – der "100 Dinge"-Darsteller stemmt Ruby auf dem Bild hoch in die Lüfte, die begeistert die Arme ausstreckt! In weiteren Aufnahmen trägt er sie zudem Huckepack.

Aus Matthias' Hashtags unter den Fotos geht hervor, dass er und Ruby wohl eine romantische Date-Night in einem Hamburger Luxushotel verbracht haben. Würdet ihr gerne noch mehr Eindrücke aus ihrer Beziehung sehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bei der Pantaflix Pantaparty in Berlin

Anzeige

WENN.com Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bei der Pantaflix Pantaparty in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de