Was für ein emotionaler Moment für Daniela Büchner (41)! Im November mussten die Blondine und ihre Kinder sich für immer von ihrem geliebten Ehemann und Vater Jens (✝49) verabschieden: Mit nur 49 Jahren starb der Goodbye Deutschland-Star an Lungenkrebs. Eine neue Episode der TV-Show zeigt nun sowohl alte als auch neue Aufnahmen der Familie, die sie auch in größter Trauer begleiten. Besonders ein Moment der Folge dürfte den Zuschauern aber Gänsehaut beschert haben: Daniela zeigt kurz ein Foto von Jens, das nur drei Tage vor seinem Tod im Krankenhaus aufgenommen wurde – ein Moment, den das Publikum heftig diskutiert.

Mit Tränen in den Augen hält die trauernde Witwe den Handy-Schnappschuss mit ihrem Partner in die Kamera, während sie die emotionale Situation schildert: "Da hab ich auch geweint und er so: ‘Komm, hör auf’, und hat mich in den Arm genommen. Einige Tage dann, bevor er für immer eingeschlafen ist." Auf dem Bild sieht man den Ballermann-Sänger mit blasser Miene, geschlossenen Augen und einer Nasenbrille im Klinikbett liegen. Dass Daniela diese erschreckende Erinnerung einem Millionenpublikum offenbart, ist für die Zuschauer der Sendung unverständlich: "Ich wollte gerade sagen 'Wenigstens haben sie ihn nicht gezeigt'. Aber dann hat sie ihn gezeigt", "Wieso zeigt man den todkranken Jens auf dem Handy?" und "Ich wollte ja nicht dazu twittern, aber muss man das Bild zeigen? Drei Tage, bevor er stirbt? Das geht doch nur Familie und engste Freunde etwas an", häufen sich die negativen Kommentare auf Twitter.

Ob Danni dem Publikum mit dem Foto wohl nur einen schwachen Einblick in die letzten Tage ihres Mannes geben wollte? Zu sehen ist der kranke Jens in der Show nämlich nicht – nur einen kurzen Moment hört man seine schwache Stimme, bevor ein Schwenk in seine Richtung rechtzeitig abbricht. Stimmt in unserer Umfrage ab, wie ihr den TV-Moment empfunden habt.

TV NOW Daniela Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Meister,Marco Daniela und Jens Büchner

actionpress Jens Büchner, September 2018

