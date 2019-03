Ihre Trauung machte Schlagzeilen: Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) heirateten im großen Stil – die Feier zog sich über mehrere Tage und umfasste zwei Hochzeiten, eine indische und eine westlich-christliche Zeremonie. Dazu kamen hinduistische Vorrituale – und all das vor märchenhafter Kulisse und mit rund 200 Gästen. Klingt nicht gerade nach Low Budget. War es offenbar auch nicht, denn selbst der Bräutigam war von der Rechnung schockiert.

"Gab es einen Zeitpunkt während deiner vielen Hochzeiten, an dem du davon genug hattest?", fragte Talkshow-Host James Corden (40) Nick während einer Folge seiner Show Carpool Karaoke. An einen Lügendetektor angeschlossen antwortete der Sänger wahrheitsgemäß: "Ja. Als ich die Rechnung sah." Nicht nur James, auch Nicks Brüder Kevin und Joe bogen sich zusammen mit dem Sänger nach dieser Antwort vor Lachen. Das dem 26-Jährigen beim Anblick der Kosten die Lust an der Mega-Feier vergangen war, ist kein Wunder. Immerhin musste er rund 800.000 Dollar für die mehrtägige Supersause blechen, wie E-Online berichtet. Glücklicherweise nimmt er es mit Humor, wie übrigens auch seine Frau Priyanka: "Die Leute werden nach dieser Hochzeit Urlaub brauchen", scherzte die frischgebackene Ehefrau.

Sogar sein Bruder Joe machte sich während der The Late Late Show über Nick lustig. Auf die Frage, ob er irgendwelche Hochzeitstipps hätte, antwortete er scherzhaft: "Ich würde sagen, bleib bei einer (Hochzeit). Eine und Schluss."

Instagram / priyankachopra Sophie Turner, Joe Jonas, Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

Instagram/priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihren Familien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de