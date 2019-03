Daniel Völz (34) will seine Gefühle einfach nicht mehr verstecken! Vor einigen Tagen ließ der ehemalige Bachelor die Liebesbombe platzen. Nachdem die Beziehung mit seiner Kuppelshow-Auserwählten Kristina Yantsen nach nur wenigen Wochen zerbrochen war, hat er endlich wieder Schmetterlinge im Bauch: Die 26-jährige Lisa eroberte das Herz des Immobilienmaklers. Am Wochenende gönnte sich das Paar nun eine Auszeit an der Ostsee – und konnte einfach nicht die Finger voneinander lassen!

Aufnahmen aus Usedom zeigen, wie Daniel und Lisa Hand in Hand den Strand entlang spazieren und ihren Gefühlen dabei freien Lauf lassen. Immer wieder küssen sich die Turteltauben oder suchen bei innigen Umarmungen die Nähe des anderen. Für den 34-Jährigen war es ein äußerst aufregendes Wochenende: Er nahm beim Schlittenhunderennen teil und wollte diese einmalige Erfahrung offenbar unbedingt mit seiner neuen Freundin teilen.

Schon kurz nach dem Liebesouting gab Daniel zu, dass er bis über beide Ohren verknallt sei: "Lisa ist mein Sechser im Lotto, es passt wirklich alles", schwärmte er im Bild-Interview. Die beiden hätten sich bereits vor seiner Bachelor-Zeit auf der Party eines gemeinsamen Freundes kennengelernt – gefunkt hat es aber erst vor wenigen Monaten.

Starpress Daniel Völz mit seiner Freundin Lisa im März 2019

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz beim Schlittenhunderennen auf Usedom

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Lisa in Heringsdorf

