Süße Neuigkeiten von Marie Nasemann (30)! Ihr Privatleben hält die Germany's next Topmodel-Finalistin von 2009 weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Schnappschüsse mit ihrem Freund Sebastian Tigges sind eine wahre Seltenheit auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch diese freudigen Nachrichten konnte nun selbst Marie nicht für sich behalten: Das Model und ihr Partner Sebastian haben sich verlobt – und zwar an ihrem Geburtstag!

Das enthüllte die Beauty nun via Instagram. "Er hat schon vorher Ja gesagt. Gestern habe ich nun auch Ja gesagt", betitelte Marie einen am Sonntag veröffentlichten Schnappschuss, auf dem sie und Sebastian in einer innigen Umarmung zu sehen sind. Er ist auf der Aufnahme als Freddie Mercury (✝45) verkleidet und sie als Madonna (60) – anlässlich ihres 30. Jubiläums schmiss die einstige GNTM-Kandidatin nämlich eine Mottoparty, zu der jeder als ein Promi mit dem Anfangsbuchstaben "M" erscheinen sollte.

In den Kommentaren sammeln sich unterdessen etliche Gratulationen für das frischverlobte Paar – darunter auch von Influencer Riccardo Simonetti: "Yay, herzlichen Glückwunsch", freut sich der Paradiesvogel für Marie und Sebastian.

Instagram / marienasemann Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Marie Nasemann und ihr Verlobter Sebastian Tigges

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann

P.Hoffmann / WENN.com Riccardo Simonetti beim Deutschen Filmball 2019

