Vor neun Jahren standen Marie Nasemann (28) und Sara Nuru (28) zusammen auf der großen Germany's next Topmodel-Bühne. Marie ging als Dritte aus dem Rennen, Sara gewann damals den großen Casting-Wahnsinn. Heute verbindet die Models nicht nur eine Freundschaft, sondern auch die Liebe zu fairen Produkten, wie die Schauspielerin Promiflash jetzt auf dem Young ICONs Award in Berlin verriet: "Wir verstehen uns gut. Wir unterstützen uns nach wie vor auch ein bisschen gegenseitig. Sie mit ihrem Fair-Trade-Kaffee, ich mit meinem Blog." An diesem Abend ging die Wahlhamburgerin Marie sogar mit dem Preis in der Kategorie "Model" nach Hause. Geehrt wurde sie für ihren Blog "Fairknallt", der sich mit fairer und nachhaltiger Mode beschäftigt.



