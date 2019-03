23 Jahre Altersunterschied – so weit sind die beiden Turteltäubchen Liam Payne (25) und Naomi Campbell (48) auseinander. Doch bei den beiden scheint zu gelten: Frisch Verliebte kennen kein Alter. Bisher hatten der 25-Jährige und das Topmodel ihre Liaison geheim gehalten und alle Gerüchte um eine Beziehung dementiert – doch bei der Formel-E-Party in Honkong turtelten der One Direction-Sänger und die 48-Jährige zumindest hinter den Kulissen wie die Wilden.

Zwar waren die beiden getrennt zu dem Event erschienen, doch abseits des roten Teppichs konnten sie gar nicht voneinander lassen. Laut Daily Mail benahmen sie sich wie zwei kichernde Teenager, sobald sie außer Reichweite der Kameras waren. "Naomi und Liam benahmen sich wie zwei frischverliebte Teenager auf ihrem ersten Urlaub im Ausland, sobald sie sich außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit befanden", führte eine Quelle aus. "Sobald der formelle Teil startete, die Bilder mit den Sponsoren beinhaltete, gingen sie auseinander und wurden nicht mehr zusammen gesehen."

Liam und das Supermodel wurden das erste Mal gemeinsam Anfang Januar gesichtet – hatten sich jedoch heftig gegen die Gerüchte gewehrt, ein Paar zu sein.

Getty Images Naomi Campbell im Dezember in Miami

Getty Images Liam Payne bei den MTV Video Music Awards 2018

Brad Barket / Getty Images for Ozy Media Supermodel Naomi Campbell im Juli 2018

