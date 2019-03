Seit einigen Tagen ist es offiziell: Jennifer Lopez (49) wird ihren Freund Alex Rodriguez (43) heiraten. Im Urlaub hielt der Baseball-Profi überraschend um die Hand seiner Herzdame an – mehr Details über den Antrag waren allerdings noch nicht bekannt. Bis jetzt! Nun postet die Sängerin höchstpersönlich via Social Media erste Schnappschüsse der Verlobung – und die Bilder strotzen nur so vor Romantik.

Auf ihrem Instagram-Account gibt Jennifer sehr private Einblicke preis. Mit einer Bildstrecke lässt sie den gefühlvollen Moment noch einmal Revue passieren. Auf dem ersten Foto sieht man, wie Alex vor einer traumhaft schönen Kulisse vor ihr auf die Knie geht und J.Lo es offenbar gar nicht fassen kann. Die weiteren Pics zeigen, wie sie den Antrag ihres Verlobten annimmt und ihn glücklich küsst.

Für seine zukünftige Frau ließ sich der Sportler so einiges einfallen – den Kniefall soll er sogar ganz allein und ohne Hilfe geplant haben. Damit die 49-Jährige keinen Wind von seinen Plänen bekommt, hatte Alex im Vorfeld nur wenige Vertraute eingeweiht. Jennifer selbst hatte nichts geahnt, wie ihr überraschter Gesichtsausdruck auf den Bildern beweist.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez während ihres Antrags

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

