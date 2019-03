Daniel Küblböcks (33) Verschwinden lässt nach wie vor Fragen offen! Berichten zufolge soll der einstige DSDS-Star im September vergangenen Jahres bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen sein. Seitdem fehlt jede Spur von dem Sänger. Nachdem seit dem Vorfall ein halbes Jahr vergangen ist, soll er nun für tot erklärt werden. Eine gute Freundin des Musikers glaubt jedoch nach wie vor nicht daran, dass er freiwillig ins offene Meer gesprungen ist!

Kurz bevor Daniel verschwand, bemerkte sein näheres Umfeld ein verändertes Verhalten an dem 33-Jährigen. Sein Vater Günther Küblböck erklärte sich diese Wesensveränderung durch die Hormonpräparate, die sein Sohn in Vorbereitung auf eine Geschlechtsumwandlung eingenommen hatte. Daher wird in den Medien immer wieder über einen möglichen Suizid spekuliert. Daniels Freundin Elke Schumann widerspricht diesem Erklärungsansatz jedoch vehement. "Er ist niemals, niemals freiwillig gesprungen. Dafür hat Daniel viel zu gerne gelebt", bekräftigte die Managerin im RTL-Interview ihre Zweifel.

Elke gibt zwar zu, dass sich Daniels Persönlichkeit seit der Hormoneinnahme verändert hatte, er habe aber auch in dieser Zeit immer positiv in die Zukunft geschaut. "Eine Woche, zwei Wochen vor der Kreuzfahrt hat Daniel mich freudestrahlend angerufen und mich darüber informiert, dass er nach der Kreuzfahrt sich als Frau umoperieren lassen möchte", erinnert sich die Vertraute des Castingshow-Stars.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / rosa_luxem Daniel Küblböck, September 2018

Wiese/face to face/Actionpress Günther und Daniel Küblböck in der TV-Sendung "Beckmann", 2004

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker



