Sie nimmt ihren Onkel in Schutz. In der Fernsehdokumentation "Leaving Neverland" über Michael Jackson (✝50) beschuldigen Wade Robson (36) und James Safechuck den "King of Pop", sie als Kinder über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Michael Jacksons Familie behauptet, dass diese Anschuldigungen aus der Luft gegriffen seien. Insbesondere Nichte Brandi Jackson (37), die Tochter von Michaels älterem Bruder Jackie (67), kritisiert ihren Exfreund Wade Robson aufs Heftigste.

"Während ich 'Leaving Neverland' schaute, wurde mir davon richtig übel, um ehrlich zu sein. Die Sachen, die er sagte, waren so übertrieben und lächerlich", sagte Brandi in der australischen The Kyle and Jackie O Show. "Er beschrieb eine komplett andere Person, aber nicht meinen Onkel. Und das ist, warum sich die Erzählweise komplett geändert hat über die letzten 15 Jahre. Alles was er jemals über meinen Onkel gesagt hat, ist das komplette Gegenteil von dem, was er jetzt in der Dokumentation behauptet."

Brandi behauptet, Wade sieben Jahre lang gedatet zu haben. Schon als beide neun Jahre alt gewesen waren, sollen sie sich getroffen haben. Sie ist davon überzeugt, dass es Wade nur ums Geld geht und er deshalb ihren Onkel verunglimpft. Bisher haben jedoch weder Wade noch James Anspruch auf eine Entschädigungszahlung erhoben.

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Anzeige

Supplied by WENN.com Wade Robson in "Leaving Neverland"

Anzeige

Instagram / brandijackson82 Brandi Jackson, Michael Jacksons Cousine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de