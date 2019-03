Am Montagabend flimmerte die wohl emotionalste Goodbye Deutschland-Episode über die TV-Bildschirme – die Abschieds-Dokumentation über den Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49). Mit nur 49 Jahren verstarb der Musiker im vergangenen November an Lungenkrebs. Der Sänger hinterlässt seine Witwe Daniela Büchner (41) sowie insgesamt acht Kinder als Stief- bzw. leiblicher Vater. In der Doku wurde jetzt erneut die süße Kennenlerngeschichte der Blondine und ihrem Liebsten erzählt. Passend dazu veröffentlichte Daniela nun sogar ein Foto ihres allerersten Aufeinandertreffens mit Jens.

Via Instagram-Story teilte sie das besondere Erinnerungsstück mit ihren Fans: Auf dem Bild posieren Dani und Jens lächelnd vor einer Konzertbühne – kurz nach einem Auftritt des Schlagersängers, den die Mutter damals nur auf den Wunsch ihrer Tochter Jolina hin besucht hat. "Der Zauber des Anfangs", schrieb die 41-Jährige schlicht unter die Aufnahme und untermalte ihren rührenden Beitrag zusätzlich mit Whitney Houstons (✝48) legendärem Song "I Will Always Love You".

Danielas erster Eindruck von Jens sagte ihr damals zwar nicht so zu, trotzdem wollte sie für ein gemeinsames Foto mit dem berühmten Auswanderer posieren. Da habe es sie wie ein Blitz getroffen: “Dann hat er drei Sätze gesagt und ich dachte so: 'Huch'? Dann haben wir uns noch ein paar Sekunden länger in die Augen gesehen”, schilderte sie in Goodbye Deutschland. Danach hätten sie Nummern ausgetauscht, sich wieder gesehen und schließlich verliebt.

ActionPress Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedy-Preis 2018 in Köln

Meister,Marco Daniela und Jens Büchner

action press Jens und Daniela Büchner in Palma de Mallorca

