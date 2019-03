Was für eine süße Reise in die Vergangenheit von Nicole Richie (37) und Joel Madden (40)! Im vergangenen Dezember feierten die Eltern der beiden süßen Mädchen Harlow (11) und Sparrow (9) ihren achten Hochzeitstag. Die Liebesgeschichte des It-Girls und des Good Charlotte-Frontmanns hatte jedoch schon 2006 begonnen, als aus ihrer bereits bestehenden Freundschaft schließlich mehr wurde. Nun erinnerte Nicole mit einem süßen Throwback-Pic an die Anfänge ihrer Beziehung!

Anlässlich Joels 40. Geburtstages am Montag veröffentlichte seine Frau ein 13 Jahre altes Pärchenfoto auf Instagram: Auf dem Bild posieren die beiden Verliebten eng aneinander gekuschelt für ein Selfie. "Hier sind wir mit 25 und 27. Heute bist du 40", schrieb Nicole unter das Bild. "Happy Birthday an [...] mein Ein und Alles und meinen besten Freund fürs Leben", gratulierte sie Joel anschließend.

Neben etlichen Glückwünschen für das Geburtstagskind finden sich auch einige erstaunte Kommentare unter Nicoles Beitrag: "Wow, ihr habt euch echt kaum verändert. Als wäre die Zeit stehen geblieben", wundert sich einer der Fans. Findet ihr auch, dass das Pärchen so jung wirkt wie vor 13 Jahren? Stimmt ab!

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Baby2Baby Joel Madden und Nicole Richie, 2017

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Joel Madden und Nicole Richie bei einer Veranstaltung in Culver City

Anzeige

Phillip Faraone/Getty Images for Republic Records Musiker Joel Madden mit seiner Frau Nicole Richie, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de