Cameron Diaz und Benji Madden schwören auf Therapie

Cameron Diaz (52) hat enthüllt, dass die Therapie eine entscheidende Rolle in ihrer Ehe mit Benji Madden (45) spielt. In einem Gespräch mit ihrem Schwager Joel Madden (45) im Podcast "Artist Friendly" sprach die Schauspielerin darüber, wie sie und Benji durch gemeinsame Therapiesitzungen ihre Beziehung stärken. Sie betonte, dass es ihnen hilft, nicht "immer wieder das Gleiche zu tun", sondern neue Wege zu finden, um Herausforderungen zusammen zu meistern. Cameron sagt in dem Podcast: "Therapie ist in unserer Familie eine große Sache, Gott sei Dank."

Cameron erklärte, dass Therapie ihnen dabei helfe, selbstbewusster zu werden und bessere Ergebnisse in ihrer Kommunikation zu erzielen. Sie stellt sich Fragen wie: "Warum hat es nicht funktioniert? Wie kann ich es zum Laufen bringen? Was ist mein Anteil? Was ist die Arbeit der anderen Person?" Auch Joel und seine Frau Nicole Richie (43) nutzen regelmäßig Therapie, um ihre Beziehung zu festigen. Er verglich den Prozess mit einem Training im Fitnessstudio: "Es ist, als würde man neue Bewegungen lernen und Stärke aufbauen", sagte er.

Cameron und Benji heirateten im Januar 2015, nachdem sie sich weniger als ein Jahr zuvor kennengelernt hatten. Sie sind Eltern der vierjährigen Tochter Raddix und eines Sohnes namens Cardinal, der Anfang dieses Jahres geboren wurde. Trotz ihrer Berühmtheit hält das Paar sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Cameron schwärmte jedoch von ihrem Ehemann und sagte: "Er ist das Beste, was mir je passiert ist." Sie fügte hinzu, dass sie nicht wisse, wie einer von ihnen ohne den anderen das hätte erreichen können, was sie gemeinsam gemeistert haben. Benji zeigt seine Zuneigung oft durch liebevolle Beiträge auf Instagram, während Cameron ihre Familie als ihren größten Schatz bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

Anzeige Anzeige

@CelebCandidly / MEGA Cameron Diaz und Benji Madden, August 2024

Anzeige Anzeige