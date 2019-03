Die Schlagzeilen um Conor McGregor (30) reißen einfach nicht ab! In den vergangenen Jahren sorgte der Ultimate-Fighting-Champion immer wieder für Skandale: Der Profi-Kämpfer musste sich bereits für die unterschiedlichsten Delikte verantworten – allein im vergangenen Jahr attackierte er einen Bus, in dem der Leichtgewichtskämpfer Khabib Nurmagomedov (30) saß, und pöbelte betrunken bei einer Pressekonferenz. Nun hat er sich den nächsten Fauxpas geleistet: Conor wurde festgenommen, weil er das Handy eines Fans zertrümmert hat!

Das berichtet jetzt das Onlinemagazin TMZ. Demnach habe ein Fan am Montagmorgen versucht, vor einem Hotel in Miami Beach einen Schnappschuss von dem 30-Jährigen zu machen – Conor soll ihm das Smartphone daraufhin aus der Hand geschlagen, darauf herumgetrampelt und es anschließend sogar geklaut haben! Wenig später wurde der Leichtgewichtskämpfer wegen schweren Raubs und Sachbeschädigung in Höhe von 1.000 US-Dollar festgenommen.

Nachdem er die Kaution in Höhe von 12.500 US-Dollar bezahlt hatte, wurde Conor am Dienstagmorgen aus dem Miami-Dade-Gefängnis entlassen. Sein Anwalt gab kurz vor seiner Freilassung in einem offiziellen Statement an, dass Conor mit der Polizei kooperiert habe und froh über deren Einschreiten gewesen sei. Welche Folgen dieser Vorfall für den Tattoo-Träger haben wird, ist bisher nicht bekannt.

Harry How/Getty Images Conor McGregor während der UFC Leichtgewichtsmeisterschaft 2018

Anzeige

MEGA Conor McGregor, März 2019

Anzeige

Ronald Martinez/Getty Images Profi-Kämpfer Conor McGregor, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de