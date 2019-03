In diesem Moment stand die Welt für Daniela Büchner (41) still: Am 17. November 2018 starb ihr geliebter Ehemann Jens (✝49) an Lungenkrebs. Die Frau des Kult-Auswanderers blieb mit den gemeinsamen Zwillingen und drei Kindern aus früheren Beziehungen zurück, für die Jens wie ein Vater gewesen war. Vom Tod ihres geliebten Ersatz-Papas erfuhren die Kinder nicht zuerst von ihrer Mutter, sondern aus dem Netz.

In seinen letzten Stunden in einer Klinik auf Mallorca war Danni bei ihrem Jens, erzählte sie Nazan Eckes (42) im Stern TV-Interview. Die Nachricht seines Todes konnte sie ihren Kindern aber nicht als Erste überbringen. "Ich war auf dem Heimweg und meine Tochter rief mich an, da hatte sie es schon im Internet gelesen. Ich kam zu Hause an und die waren alle schon zusammengebrochen, ich konnte gar nichts mehr sagen", erinnerte sich die 41-Jährige. Als Mutter habe sie es ihrem Nachwuchs eigentlich lieber selbst sagen wollen, kam aber letztlich nicht dazu.

Das Management des Künstlers hatte damals noch am selben Abend ein Statement an die Öffentlichkeit gegeben, in dem mitgeteilt wurde, Jens sei nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen. Kurz darauf sammelten sich die Beileidsbekundungen und fassungslose Postings im Internet, von prominenten Wegbegleitern wie auch von treuen Fans.

VOX / 99pro media Volkan, Daniela mit Diego, Jens Büchner mit Jenna, Joelina-Shirin und Jada

TV NOW Daniela Büchner mit ihren Kindern auf Mallorca

ActionPress Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedy-Preis 2018 in Köln

