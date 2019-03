Das dürfte ein ziemlich spannendes Battle werden! Am kommenden Samstag treten bei Schlag den Star zwei starke Kandidaten gegeneinander an: Ex-Global Gladiator-Kandidat Lucas Cordalis (51) und Bachelor-Urgestein Paul Janke (37)! Die beiden Männer werden sich in den verschiedensten Disziplinen messen – und der Sieger darf am Ende eine stolze Prämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch wer hat die besseren Chancen? Ihren Kampfansagen nach zu urteilen scheinen sowohl Lucas als auch Paul fest von sich überzeugt zu sein!

"Ich freue mich auf mein Einzel-Date mit dem Bachelor. Aber anstatt zu knutschen, gibt's voll auf die Zwölf von mir", tönte Lucas nun in einem Teaser des Senders Prosieben – doch davon lässt sich der einstige Rosenkavalier nicht beeindrucken: "Gut gebrüllt, lieber 'Global Gladiator'-Löwe! Ich mach' dich zur Miezekatze", versprach Paul dem Mann von Daniela Katzenberger (32).

Ob Lucas wirklich so siegessicher ist, wie er sich in seinem Statement gibt? "Das macht ihn ein bisschen wahnsinnig", verriet Dani kürzlich der Gala. Vor lauter Aufregung sei Lukas derzeit sogar ziemlich zickig, was zu Reibereien zwischen den Eheleuten führt! Was denkt ihr – welcher der beiden Kontrahenten wird gewinnen? Stimmt ab!

Getty Images Lucas Cordalis 2016 in Köln

Hannes Magerstaedt/Getty Images Ex-"Der Bachelor"-Paul Janke

WENN Daniela Katzenberger in Hamburg

Was denkt ihr – wer hat die besseren Chancen auf den Sieg? Definitiv Paul! Auf jeden Fall Lucas! Abstimmen Ergebnis anzeigen



