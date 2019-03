Im April startet endlich das Serienfinale von Game of Thrones! Ganze acht Staffeln schlüpfte Maisie Williams (21) dafür in die Rolle der Arya Stark. Zu Drehbeginn war die Schauspielerin gerade einmal zarte zwölf Jahre alt. Daher fällt ihr der Abschied von der Fantasy-Serie auch enorm schwer, wie sie erst kürzlich zugab. Nun verriet die Britin, dass sie unbedingt mit ihren Kollegen in Kontakt bleiben möchte. Dafür hat der GoT-Cast sogar eine private WhatsApp-Gruppe!

Beim Glamour Beauty Festival in London verriet Maisie, was in der Gruppe mit ihren Weggefährten so abgeht. "Die Leute posten wirklich lustige Schnappschüsse von uns allen aus ganz verschiedenen Staffeln", soll sie laut Metro gestanden haben. Im Vorfeld hätten sich die Schauspieler dabei auf eine goldene Regel geeinigt: Keine der ausgetauschten Fotos darf auf Instagram landen! Die 21-Jährige hat da aber andere Pläne: "Ich werde definitiv einige Pics posten." Gut möglich also, dass die Fans der Erfolgsshow doch noch den einen oder anderen Schnappschuss ihrer Serien-Lieblinge zu Gesicht bekommen.

Maisie gab bei dem Event auch zu, dass sie das gut gehütete Ende der Serie natürlich bereits kennt. Verraten hat sie das bisher aber nur einer Person – ihrer Mutter. Und die habe laut der Schauspielerin so gar nichts mit der Serie am Hut. Die Fans müssen sich also noch bis April gedulden.

Getty Images Schauspielerin Maisie Williams in Paris

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner 2013

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

