Dass Jasmin noch immer bei Germany's next Topmodel im Rennen ist, stößt sowohl bei den Zuschauern als auch bei ihren Mitstreiterinnen auf absolutes Unverständnis. Die dunkelhaarige Schönheit sei selten bei der Sache und nehme ihre Teilnahme nicht ernst genug, meinen ihre Kritiker. Ex-Kandidatin Julia Wulf (23) äußert jetzt eine Vermutung, warum die junge Frau wirklich noch Teil der Sendung ist – und die hat es in sich!

Dass Jasmin zurückgekommen ist, obwohl sie zwischenzeitlich freiwillig ausgestiegen sei, habe sich die Produktion ausgedacht, behauptet Julia in ihrer Instagram-Story. "Die dachten so: 'Okay, wie können wir da jetzt richtig einen raushauen? Okay, wir nehmen jetzt einfach die, die alle hassen und geben ihr eine Extrawurst und jetzt werden alle haten.' Und dann filmen sie die ganze Zeit und das meine ich mit gescripted", enthüllt das Model seine Theorie. Ein Drehbuch, nach dem die Mädchen handeln sollen, gebe es aber nicht.

Was am Ende über die Bildschirme flimmert, sei ein Produkt der Schnitt-Technik, verrät Julia. Die Reaktionen der Mädels in der Sendung stünden in der TV-Version nicht immer mit den realen Situationen im Zusammenhang. "Zum Beispiel fällt jemand hin, alle sind besorgt, aber es wird so getan, als ob alle gelacht hätten, weil sie das Lachen von wann anders einfangen und das halt dann dahin schneiden", packt die 23-Jährige aus.

Instagram / juleslw Julia Wulf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / juleslw Model Julia Wulf

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

