Wiedersehensfreude sieht anders aus! Germany's next Topmodel-Kandidatin Jasmin entschloss sich vor Beginn der vierten Folge aus der Casting-Show auszutreten. Während die anderen Mädels nach Los Angeles flogen, blieb die 18-Jährige wegen privater Probleme in Deutschland. Doch Jasmin kehrt jetzt zurück! Als Nachzüglerin reist auch sie jetzt über den Teich und überrascht ihre Konkurrentinnen in der Model-Villa. Die freuen sich aber gar nicht, Jasmin wiederzusehen!

Jasmin kommt strahlend in den Kreis der Mädels und freut sich mega über die Reunion in L.A.. Allerdings spiegelt sich ihre Freude keinesfalls in den Gesichtern der anderen Nachwuchs-Models wider. Ganz im Gegenteil: Sie lassen Jasmin knallhart abblitzen! "Ne, also hier schläfst du nicht!", schießt ein Mädchen direkt gegen die Brünette, als sie ein Schlafzimmer betritt. Und Kandidatin Theresia sagt ganz deutlich: "Ne, also bin nicht begeistert, ich mein – soll ich lügen?"

Oh je, hat es sich Jasmin so sehr mit den anderen jungen Frauen verscherzt? In der dritten Folge der aktuellen Staffel kam es zumindest zu einer zickigen Konfrontation zwischen ihr und den anderen GNTM-Teilnehmerinnen: Während des Entscheidungswalks fuhr sie ihre Konkurrentinnen an, als diese nach einem Exit ihren Emotionen und Tränen freien Lauf ließen. "Ich brauch doch so etwas nicht, das ist doch Kindergarten. Wenn sie rausfliegt oder nicht, das ist doch nicht mein Problem", motzte Jasmin aufgebracht.

