Verkündet Anne Wünsche (27) hier süße News? Ende Januar hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit ihrer Trennung erschüttert: Sie und Henning Merten sind nach acht gemeinsamen Jahren kein Paar mehr. Nun sorgt ein kryptischer Beitrag im Netz für Aufregung unter den Followern der Influencerin: Macht Anne in einem Posting durch die Blume ein neues Liebesglück bekannt?

Glücklich lächelnd posiert die 27-Jährige auf ihrem neusten Instagram-Post und bringt mit der zugehörigen Bildunterschrift gewaltig Schwung in die Kommentare. "Manchmal tritt eine Person in dein Leben und es verändert sich plötzlich alles... Du lernst, anders zu denken, anders zu leben, du bist plötzlich wieder du selbst. Du hörst, auf anderen alles recht machen zu wollen und fängst an, dir selbst wieder zuzuhören und glücklich zu sein", ist neben der Aufnahme zu lesen. Sie sei dieser Person begegnet, schließt Anne das Posting geheimnisvoll – um wen es sich dabei wohl handelt?

In den Kommentaren wird wild spekuliert: Ist damit ein neuer Mann in ihrem Leben gemeint? Gibt es tatsächlich ein Liebes-Comeback mit Ex Henning? Spricht sie eine gute Freundin an oder meint sie am Ende sich selbst? Anne selbst amüsiert sich prächtig: "Die Spekulationen unter meinem letzten Posting sind ja wohl der Knüller! Also entweder ich bin lesbisch, hab was mit Leon laufen von den SixxPaxx, dann Nico Schwanz (41)... Ich lasse es jetzt so stehen und ihr könnt gerne weitergrübeln, welche Person es sein könnte. Da werdet ihr eh nicht drauf kommen!", merkt die Ex-Seriendarstellerin belustigt in ihren Storys an. Eure Meinung zu dem Beitrag könnt ihr in unserer Umfrage abgeben!

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Influencerin

WENN.com Nico Schwanz, Model

