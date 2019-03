Er hat noch nicht genug. Peter Orloff (75) hatte zuletzt bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er noch nicht zum "alten Eisen" gehört. Den Titel des Dschungelkönigs konnte er zwar nicht ergattern, dennoch stand er im Finale und scheiterte nur knapp gegen Gewinnerin Evelyn Burdecki (30). Und auch jetzt stellt er klar: Die Renten-Anträge bleiben im Schubfach.

75? Das sei nur eine Zahl, lächelt Peter im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Leichthin fügt er hinzu: "So what?! 'Forever Young' war schon immer einer meiner Lieblingssongs." Und auf die Frage, ob er so langsam mal über den Ruhestand nachdenken wolle, sagt der Sänger: "Nein, warum sollte ich, die Rolling Stones machen doch auch weiter und die sind auch nicht jünger." Viele Gründe für ein Karriereende hat Peter Orloff derzeit wohl tatsächlich nicht. Er wirkt topfit, denn er tourt mit seinem Schwarzmeer-Kosaken-Chor durch volle Säle und kann sich eigenen Angaben zufolge nicht über einen Mangel an Aufträgen beklagen.

Will er demnächst vielleicht auch am Ballermann auf Mallorca auftreten? "Da habe ich schon vor 20 Jahren gesungen", antwortet der Musiker und erklärt: "Ich hatte mit meiner 'Königin der Nacht' wahrscheinlich den ersten großen Mallorca-Hit und jetzt habe ich schon wieder zahlreiche Anfragen, ja und auch aus Mallorca."

Franz Neumayr/ActionPress Peter Orloff bei einem "Schlager Starparade Salzburg"-Auftritt

KS-Fotografie/ActionPress Peter Orloff in der Rosenkranzkirche in Kassel

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff, Finalist bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

