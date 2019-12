Welche Persönlichkeiten interessierten die Internet-Nutzer in den vergangenen zwölf Monaten am meisten? Wie schon in den Jahren zuvor erstellte Google auch 2019 zum Jahresende wieder ein Ranking mit den Namen, die am häufigsten in der Suchleiste eingegeben wurden. Die jetzt veröffentlichte Liste macht deutlich: Vor allem die Dschungelcamp-Bewohner scheinen die deutschen User brennend interessiert zu haben. Auf Platz eins landete jedoch eine junge Klimaschutzaktivistin...

Nachdem Greta Thunberg wegen ihres Einsatzes für den Klimaschutz bereits zur "Person des Jahres 2019" erklärt wurde, darf sie sich nun über eine weitere Ehrung freuen: Die Schwedin steht ganz oben im Google-Ranking! Den zweiten Platz belegt Evelyn Burdecki (31), die sich Anfang des Jahres im "Dschungelcamp" mit ihrer tollpatschigen Art zum Publikumsliebling mauserte und zur Siegerin gekürt wurde. Auf den dritten Platz folgt Sängerin Alice Merton (26), die als Coach in diesem Jahr zum ersten Mal The Voice of Germany gewann.

Nach seinem skandalösen "ZDF-Fernsehgarten"-Auftritt im August googelten außerdem besonders viele Nutzer Luke Mockridge (30). Der Comedian erreicht somit Platz sechs. Mit Peter Orloff (75), Bastian Yotta (43), Leila Lowfire (27), Doreen Dietel (45) Chris Töpperwien (45) schafften es fünf weitere Dschungelcamp-Teilnehmer in die Top Ten.

Die Top-Persönlichkeiten im Google-Ranking:

1. Greta Thunberg

2. Evelyn Burdecki

3. Alice Merton

4. Peter Orloff

5. Bastian Yotta

6. Luke Mockridge

7. Leila Lowfire

8. Chris Töpperwien

9. Saskia Esken

10. Doreen Dietel

Getty Images Greta Thunberg im September 2019

ActionPress/Christian Nitzsche Evelyn Burdecki beim Sommer-Tanz-Finale in der Mall of Berlin

Christoph Hardt / Actionpress Luke Mockridge bei "LUKE! Die Greatnightshow"

