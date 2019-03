Nichts kann das Glück von Jennifer Lopez (49) im Moment zerstören! Seit dem vergangenen Wochenende ist die Sängerin mit Alex Rodriguez (43) verlobt! Der ehemalige Baseball-Star hatte der Latina im Urlaub einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Wenig später kursierten Fremdgehgerüchte um A-Rod, die ein anderer ehemaliger Baseball-Spieler in Umlauf gebracht hatte. Doch die 49-Jährige lässt diese Anschuldigungen gar nicht an sich heran. Statt sich über den Tratsch aufzuregen, geht sie lieber zum Sport – und führt ihren Verlobungsring aus!

Jennifer will offenbar, dass alle ihr Glück sehen. In Miami ging die Musikerin zum Trainieren in ein Fitnessstudio und legte auch für ihr Work-out ihr neues Lieblingsaccessoire nicht ab – ihren Verlobungsring. Kein Wunder! Der quadratische Klunker lässt vermuten, dass A-Rod tief in die Tasche gegriffen und den Geschmack seiner Liebsten perfekt getroffen hat. Das edle Schmuckstück soll einen Wert von bis zu einer Million Dollar haben. In ihrem schwarzen Gym-Outfit und auffälligen, orangefarbenen Turnschuhen war J.Lo der Hingucker schlechthin!

Alex ist nicht der einzige Verlobte von Jennifer, der mit einem teuren Ring um ihre Hand anhielt. Ben Affleck (46) scheute vor 17 Jahren ebenfalls keine Kosten und Mühen – an die zweieinhalb Millionen US-Dollar soll der rosafarbene Stein damals gekostet haben! Gelohnt hat sich die Investition allerdings nicht: Nur ein paar Monaten nach dem Kniefall gingen Bennifer wieder getrennte Wege.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez’ Verlobungsring

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de