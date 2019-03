Diese Liebes-Geste hat Alex Rodriguez (43) sich einiges kosten lassen! Der Baseball-Star hat seiner Freundin Jennifer Lopez (49) am Samstag einen Heiratsantrag gemacht: Im romantischen Bahamas-Urlaub stellte er der Sängerin die Frage aller Fragen – und sie hat Ja gesagt! Gleich am Tag darauf verkündeten die beiden Turteltauben die frohe Botschaft im Netz und posteten ein Foto vom Verlobungsring. Ein Blick auf den quadratischen Klunker lässt vermuten, dass A-Rod tief in die Tasche gegriffen hat: Das edle Schmuckstück muss ein Vermögen wert sein!

Das bestätigte ein Juwelier gegenüber E! News. "Ich würde sagen, dass Jennifer Lopez' Verlobungsring einen Einzelhandelswert von bis zu einer Million Dollar hat", erklärte der Experte. "Es sieht nach einem etwa zehnkarätigen Diamanten im Smaragdschliff aus", führte er weiter aus. Es handle sich vermutlich um einen äußerst hochwertigen Stein. Ein anderer Fachmann schätzt den Wert des Rings sogar auf bis zu fünf Millionen US-Dollar!

Auch Ben Affleck (46) scheute vor 17 Jahren keine Kosten und Mühen, als er um J.Los Hand anhielt – an die zweieinhalb Millionen US-Dollar soll der rosafarbene Stein gekostet haben! Gelohnt hat sich die Investition offenbar nicht: Nur wenige Monate nach dem Antrag haben Bennifer die Verlobung aufgelöst und sich getrennt.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei ihrer Verlobung

Frazer Harrison/Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei der Oscar-Verleihung 2019

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

