Sie trainieren schon fleißig! Am morgigen Freitag werden Ella Endlich (34), Barbara Becker (52) und Ulrike Frank (50) neben 11 weiteren Promis zu Walzer & Co. über das Parkett von Let's Dance fegen. Bei der großen Kennenlern-Show müssen die Stars ihren ersten Tanz in Gruppen absolvieren – stehen diese bereits fest? Ella postete in den sozialen Medien jetzt ein verdächtiges Trio-Bild!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich die "Unendlich"-Interpretin mit ihren beiden Mitstreiterinnen Barbara und Ulrike. Ist das etwa schon ein Hinweis darauf, dass sie beim Gruppentanz gemeinsam antreten werden? Dass sich die Frauen gut verstehen, bewies Ella unter ihrem Post: "Erste Momente zusammen. Ulrike und Barbara tanzen mit mir bei Let's Dance. In den Trainingspausen reden wir wie alte Freunde und teilen schon schwesterlich das Lippenfett."

Bei einem Blick auf die offizielle Seite der Tanzshow scheint es schon klar zu sein: Das Trio wird morgen zusammen tanzen. Dort heißt es, dass die Frauen den Quickstep zu dem Wir sind Helden-Song "Gekommen um zu bleiben" bestreiten werden. Was sagt ihr zur Gruppe? Stimmt in der Umfrage ab!

