Die Vorfreude auf die neue Let's Dance-Staffel steigt! Am 15. März fällt der Startschuss für die zwölfte Runde des beliebten Fernsehformats. Dem harten Tanztraining stellen sich in diesem Jahr insgesamt 14 Kandidaten. Ein paar Tage bleiben den Promis allerdings noch, bevor sie zum ersten Mal auf dem berüchtigten Tanzparkett stehen werden. Die offiziellen Bilder der Show lassen aber schon jetzt erahnen, wie viel Rhythmusgefühl in den Teilnehmern steckt!

Wie die Fotos zeigen, sind die Promis bereits in Tanzlaune. Vor allem der Comedian Oliver Pocher (41), der TV-Star Jan Hartmann (38), der ehemalige GNTM-Juror Thomas Rath (52), die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (38), der Schauspieler Benjamin Piwko (38) und der Kabarettist Özcan Cosar (37) zeigten beim Shooting für die "Let's Dance"-Pressebilder vollen Körpereinsatz. Doch auch die anderen Kandidaten stehen ihren Konkurrenten in nichts nach: Barbara Becker (52), Lukas Rieger (19), Nazan Eckes (42) und Co. warfen sich bei dem Fototermin ebenfalls perfekt in Pose.

Mittlerweile stehen jedoch nicht nur die Kandidaten fest – vor Kurzem wurde auch bekannt gegeben, welche Profis sich der sportlichen Herausforderung in diesem Jahr stellen werden. Allerdings werden die Promis erst in der großen Kennenlernshow erfahren, welcher Coach ihnen während des Wettstreits mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Welcher Star hat eurer Meinung nach das größte Potenzial zum Tänzer? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Let's Dance, RTL "Let's Dance"-Kandidat Oliver Pocher

TVNOW / Stefan Gregorowius Barbara Becker, "Let's Dance"-Kandidatin 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan Hartmann bei "Let's Dance"

Let's Dance, RTL "Let's Dance"-Kandidatin Nazan Eckes

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Rath, "Let's Dance"-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Özcan Cosar, "Let's Dance"-Teilnehmer 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Kandidatin Ella Endlich

TVNOW / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Kerstin Ott bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Kandidat Lukas Rieger

TVNOW / Stefan Gregorowius Ulrike Frank, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2019



