Haben sich auf Temptation Island etwa auch die Singles einander angenähert? Eigentlich verbringen die Verführer und Verführerinnen ihre Zeit vor paradiesischer Kulisse mit den vergebenen Kandidaten jeweils in getrennten Villen. Dort soll fröhlich ausgespannt werden. Bisher ist aber noch keiner der verpartnerten Teilnehmer so richtig auf die Flirtversuche eingegangen. Skandalnudel Giulie Santana deutete sogar an, dass eher was zwischen den Single-Damen und Herren gegangen ist!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Superblondine eine Fragerunde für ihre Fans. Und die sind vor allem an einem interessiert: Konnten sich die Singles auch untereinander auf "Temptation Island" kennenlernen? Die Antwort ist: Jein. Während die Kameras noch für die schlüpfrige Sendung liefen, hatten sie dazu keine Gelegenheit, denn sie wohnten ja räumlich voneinander getrennt. "Wir haben sie nach dem Abschluss der Dreharbeiten im privaten Rahmen kennengelernt und hui, da ging es ab", erklärte die 21-Jährige vielsagend.

Was Giulie genau damit meint, lässt sie offen. Doch wie man die Single-Boys und -Girls bisher kennengelernt hat, kann man sich wohl denken, dass sie in Sachen Flirts nichts anbrennen lassen. Und vielleicht erfahren wir schon bald, wer eventuell mit wem angebandelt haben könnte!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TV NOW Angela Finger-Erben und die Single-Männer bei "Temptation Island" 2019

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, "Temptation Island"-Kandidatin 2019

TVNOW Die elf "Temptation Island"-Single-Ladys 2019

