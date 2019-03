Fabian Nickel hat offenbar so gar keine Lust auf Annäherungsversuche bei Temptation Island. Der Freund von Ziania Rubi bewohnt in der umstrittenen Fremdgeh-Show mit einigen attraktiven Single-Ladys eine traumhafte Villa. Dort sollen die Damen den 27-Jährigen eigentlich rumkriegen. Doch auch in der zweiten Folge ließ der Tennistrainer alle Flirtversuche an sich abprallen – und sorgte für genervte Verführerinnen und Fans!

Nicht nur auf den Dates haben die Treuetesterinnen die Möglichkeit, den vergebenen Mädels ihren Freund auszuspannen – auch im entspannten Ambiente des Luxus-Ressorts darf rangegangen werden. Diese Gelegenheit packte Janina Gander direkt am Schopf und bat Fabian, ihren Rücken einzucremen. Zu viel für das tätowierte Model – er flüchtete in die Villa und regte sich bei Kumpel Robin Riebling auf: "Die sagen mir hier alle, ich öffne mich nicht. Wenn ich single wäre, hätte ich die natürlich eingecremt." Auch Salvatore Vassallo teilte diese Einstellung.

Auf Twitter sorgte Fabians Sonnencreme-Verweigerung für eine Menge Lacher: "Also in einer Beziehung darf man keine anderen Frauen eincremen?!", stellten sich viele User amüsiert die Frage. Ein anderer Zuschauer forderte: "Boah Fabian, mach mal bisschen was für deine Salvatore-Skala!" Damit spielt er darauf an, dass Salva schon in den ersten Folgen bei den Damen nichts anbrennen ließ. Bei der abendlichen Party lockerte sich Zianias Partner dann zum ersten Mal etwas – und bespritzte die Single-Frauen sogar mit Champagner.

TVNOW / Sergio del Amo Ziania und Fabian, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW / Sergio del Amo Janina, "Temptation Island"-Kandidatin 2019

TVNOW / Sergio del Amo Fabian, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

