Für ein perfektes Aussehen tut Emil Kusmirek (28) fast alles! Seit seiner Teilnahme an Das Supertalent startet der Tänzer richtig durch: Neben der Leitung einer eigenen Akademie choreografiert der Akrobat inzwischen auch die Performances zahlreicher Promis. Doch nicht nur seine Karriere ist dem gebürtigen Polen extrem wichtig – auch sein Äußeres spielt für Emil eine große Rolle. Nun ließ er sich vom Arzt weiter aufhübschen: Er leistete sich in neues Grinsen für satte 24.000 Euro!

Das erfuhr Promiflash jetzt exklusiv vom Management des TV-Stars: So habe Emil sich bereits im Februar in der privaten Zahnklinik diPura in Essen in Behandlung begeben. Dort wurden ihm nach einer gründlichen Reinigung und einem Bleaching ihm Rahmen einer dreistündigen Operation auch ein paar schicke Veneers und ein Provisorium eingesetzt. Während der Behanldung sei auch Emils Verlobter Steffen Kurz an seiner Seite gewesen – und habe den Blondschopf vor dem Eingriff gerade noch vor einem Ohnmachtsanfall bewahren können!

Für Emil waren die neuen Zähne nicht die erste Beauty-Korrektur: Erst 2017 hat er sich für 2.000 Euro Botox spritzen und sein Gesicht mit einem Faden-Lifting glätten lassen. Kurz darauf hatte er dann eigentlich verkündet, keine weiteren Veränderungen mehr an seinem Gesicht vornehmen lassen zu wollen: "Ich habe gemerkt, dass ich keine Mimik mehr habe!", erklärte er damals im Promiflash-Interview. Für die neuen Beißerchen scheint er nun allerdings eine Ausnahme gemacht zu haben.

Becher/WENN.com Emil Kusmirek, ehemaliger "Das Supertalent"-Teilnehmer

Anzeige

Erik Wellmann Photography Emil Kusmirek und Steffen Kurz beim Zahnarzt

Anzeige

Promiflash Emil Kusmirek bei einem kosmetischen Eingriff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de