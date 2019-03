Verona Pooth (50) nimmt selten ein Blatt vor den Mund! Die Moderatorin veröffentlichte erst kürzlich ihre Autobiografie. Auf 272 Seiten gibt sie dort unter anderem intime Einblicke in das Zusammenleben mit Dieter Bohlen (65). Ein ganzes Kapitel widmet die 50-Jährige ihrem Verflossenen in dem Buch mit dem vielsagenden Titel "Nimm dir alles, gib viel". In der Gegenwart scheint sich die TV-Beauty vor allem von einer Sache viel zu nehmen: Hyaluron! Und statt darüber Stillschweigen zu bewahren, steht Verona einfach zu ihren Schönheitsbehandlungen!

In einem Gespräch gibt Verona jetzt zu, dass ihre glatte Stirn kein Zufall ist. "Ich habe eine Hyaluron-Kur gemacht. Hätte ich mal lieber im Urlaub und nicht inmitten meiner Buchpräsentation machen sollen", erklärte sie laut Bild selbstironisch auf ihrer Buchtour. Das Werbegesicht ist sich offenbar bewusst, dass man die Nachwirkungen der Behandlung noch sieht – und hat sich daher dazu entschieden, locker und ehrlich mit dem Thema umzugehen.

"Wenn wir Hyaluronsäure benutzen, ist das ein körpereigener Stoff, es ist unter den ’Fillern’ noch das Natürlichste, das man benutzen kann. Wenn man allerdings ein Ereignis hat, wo man hingehen will, sollte man die Behandlung mindestens zwei Wochen, besser noch sechs bis acht Wochen vorher machen lassen", rät Dermatologin Dr. med. Uta Schlossberger, nachdem sie die aktuellen Bilder von Verona zu Gesicht bekommt. Der Grund hierfür sei, dass man nach einer Hyaluron-Kur immer eine mindestens dreißigprozentige Schwellung habe, die erst nach einer gewissen Zeit wieder abklingt.

Action Press / Hans Leitner / First Look / pict Verona Pooth bei ihrer Buchtour

WENN.com Verona und Franjo Pooth auf der Bertelsmann Party 2018

WENN Verona Pooth 2009

