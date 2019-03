Ist Benjamin Piwko (38) schon jetzt der absolute Zuschauerliebling bei Let's Dance? Der Schauspieler bringt für seine Teilnahme an der beliebten Tanzshow eine große Besonderheit mit: Im Alter von acht Monaten hatte er aufgrund einer Virusinfektion sein Gehör verloren. Trotzdem will der Kampfkunst-Lehrer es auf dem TV-Parkett allen beweisen – mit Erfolg: Schon in der Kennenlern-Show begeisterte Benjamin das Publikum und brachte einige sogar beinahe zum Weinen!

Was für ein Gänsehautmoment! Mit einem Wiener Walzer feierte der 38-Jährige am Freitagabend seine Premiere – und ließ dabei keinen einzigen Moment auch nur vermuten, dass er die emotionalen Töne von "This Is A Men's World" nicht hören konnte. Mit seinem Auftritt begeisterte er die Jury um Joachim Llambi (54) total: "Benjamin, das war großartig. Tolle Beinarbeit!", schwärmte der Juror. Und auch das Publikum bei Twitter konnte sich kaum halten: "Wahnsinn von ihm, da mitzumachen. Ein toller Typ!" und "Wow, Respekt für Benjamin", häufen sich die Kommentare im Netz. Ein User stellte sogar eine erste Theorie auf: "Benjamin dürfte zumindest schon der Sieger der Herzen sein!"

Mit seiner starken Leistung zauberte der Hamburger auch Moderatorin Victoria Swarovski (25) ein paar Tränchen in die Augen. Auf die Nachfrage, wie er sich denn im Takt bewegen könne, erklärte Benjamin über seinen Dolmetscher: "Über die Augen, ich muss genau beobachten und mich anpassen, das ist sehr viel Arbeit!" Seine Mühe bescherte dem Hottie aber zumindest schon 19 Punkte – die zweitbeste Leistung des Abends hinter Thomas Rath (52).

Getty Images Ekaterina Leonova und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Joachim Llambi im Juni 2018

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

