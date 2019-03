Was kann Lady Gaga (32) eigentlich nicht? Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern gilt die US-Amerikanerin schon längst als eine der erfolgreichsten Popmusikerinnen der Gegenwart. Auch ihr schauspielerisches Talent, welches sie jüngst mit ihrer Hauptrolle in "A Star Is Born" bewies, ist ein Grund für ihre große Fangemeinde. Nun scheint das Multitalent aber noch eine ganz andere Facette von sich zeigen zu wollen. Denn: Gerüchten zufolge arbeitet sie mit einem Entwicklerteam zurzeit an einem Computerspiel!

Gegenüber dem französischen Online-Magazin ActuGaming berichtete ein Insider vom womöglich neuesten Projekt der 32-Jährigen. Angeblich wolle er die Sängerin nämlich in der Nähe des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED gesehen haben. Nach Angaben des Insiders arbeite Lady Gaga dort am Computerspiel "Cyberpunk 2077" mit. Die genaue Form ihrer Beteiligung könne aber bislang lediglich nur vermutet werden.

Ob Lady Gaga also schon bald in einem Computerspiel zu hören oder gar zu sehen sein wird? Fans müssen sich vorerst wohl mit Spekulationen begnügen. Denn weitere Details zum Blockbuster-Spiel werden erst auf der Spielemesse E3 im Juni 2019 erwartet.

Getty Images Lady Gaga mit ihrem Oscar 2019

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys 2019

