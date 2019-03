Was für ein Comeback für Isabel Edvardsson (36)! Die schöne Tänzerin feierte heute Abend ihre ersehnte Rückkehr zu Let's Dance: Nach einem Jahr Babypause durfte die Sportlerin erneut in dem beliebten Format über das Parkett fegen. Schon beim Eröffnungstanz der Profis in der Kennenlern-Show zeigte die Schwedin, was sie drauf hat – doch dabei fiel besonders die Figur der Blondine auf: Isabel ist total erschlankt, von Schwangerpfunden keine Spur mehr!

In einem knallgrünen Fransenkleid schien sich die 36-Jährige bei der großen Eröffnung bereits die Seele aus dem Leib zu tanzen. Neben ihren gewohnt perfekten Moves wurde dabei besonders deutlich: Isabel ist in der Form ihres Lebens – so durchtrainiert strahlte sie in die Kameras. Die Fans sind ebenfalls happy über dieses geglückte Comeback: "Ich freue mich so, Isabel wiederzusehen!", gab sich ein User auf Twitter begeistert.

Dass sie so schnell nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder ihre Traumfigur zurück haben würde, hätte wohl auch Isabel selbst nicht erwartet: Noch im August 2018 hatte sie im Promiflash-Interview zugegeben, sie hätte noch acht Kilo zu verlieren. Wie hat euch Isabels Auftritt gefallen? Stimmt unten ab.

Instagram / isabel_edvardsson_official Regina Luca, Katja Kalugina, Isabel Edvardsson und Marta Arndt bei "Let's Dance"

WENN.com Isabel Edvardsson beim Dreamball 2018

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson

