Wird nun Christina Dimitrious schlimmster Temptation Island-Albtraum wahr? Zu Beginn der Treuetest-Show war es vor allem die Blondine, die dafür gestimmt hatte, Single-Lady Anastasiya Avilova (30) erst einmal für den Zugang zur Männer-Villa zu sperren. Zu gefährlich schien das Playmate für ihren Partner Salvatore Vassallo! Nun feierte Anastasiya ihr heißes Comeback und machte bei den Jungs einen sexy ersten Eindruck – zum Entsetzen von Salvas Liebster Christina.

Die zweite Lagerfeuer-Nacht zeigte der Dortmunderin, dass Anastasiya wieder im Spiel ist. Eine Tatsache, die Christina zum Ausflippen brachte: "Die ist so eine Bratze. Tut mir leid Leute, aber ich muss gerade so reden – die ist echt ekelhaft. Wenn die anfängt zu reden, kannste in die Mülltonne kloppen, echt." Nachdem Anastasiya sie anschließend als "nicht so hübsch" bezeichnete, wütete sie weiter: "Wenn sie ihren Mund so ekelhaft aufmacht und nur Scheiße erzählt, dann ist sie ganz schnell weg von Salvatore!" Nach diesem wortgewaltigen Fazit offenbarte sie, was sie nun besonders stören würde: wenn ihr Freund den Körper der Konkurrentin schön fände.

Und genau dieser Fall ist bereits eingetreten: Der sportliche Bad Boy hat Gefallen an dem Neuzugang gefunden. "Wenn ich single wäre, doch – ist ein top Body. Sie ist eine sehr attraktive Frau", sagte Salvatore über die Mainzerin. Die Einschätzung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, Ana setzte direkt zum Smalltalk am Pool an – mit Aussicht auf Fortsetzung...

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya Avilova bei "Temptation Island"

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

