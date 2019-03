Sie scheint es wirklich ernst zu meinen! Gut zweieinhalb Jahre sind Taylor Swift (29) und Joe Alwyn (28) nun ein Paar und offenbar läuft es bei den beiden sehr gut. Sie halten ihre Beziehung gern fern vom öffentlichen Rampenlicht und versuchen ihr Privatleben so weit wie möglich geheim zu halten. Das scheint ihrer Liebe keinen Abbruch zu tun, ganz im Gegenteil! Wie es heißt, will die 29-Jährige ihren Joe heiraten!

Ein Insider verriet nun Us Weekly: "Taylors Freunde reden die ganze Zeit über einen Antrag und wie sehr sie Joe wirklich heiraten will." Denn der Schauspieler sei der absolute Traummann der blonden Schönheit, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiern wird. "Taylor glaubt wirklich, Joe ist für sie der Eine. Sie will sich mit ihm verloben", plauderte die anonyme Quelle weiter aus.

Ihre Freunde schließen dem Insider zufolge daher schon Wetten untereinander ab, wann Joe seiner Taylor einen Antrag machen wird – oder sie vielleicht ihm. Bisher jedoch funkelt noch kein Verlobungsring an Taylors Hand. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht: "Joe fühlt sich sehr privilegiert, dass er mit Taylor zusammen ist", fügte der Insider hinzu.

