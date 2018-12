Nie wieder Liebeskummer bei Taylor Swift (29)? Die Sängerin verarbeitet ihre gescheiterten Beziehungen ja gerne mal in ihren Songs – ganz zur Freude ihrer vielen Fans. Damit könnte aber bald endgültig Schluss sein. Bereits seit Anfang 2017 datet sie den Schauspieler Joe Alwyn (27) – und die Romanze der beiden Turteltauben soll allmählich richtig ernst werden: Offenbar plant Joe bereits einen unvergesslichen Heiratsantrag für seine TayTay!

"Joe will unbedingt schon bald um ihre Hand anhalten", verriet ein Insider jetzt dem Magazin Us Weekly. Der Kinostar will seiner Freundin die Frage aller Fragen aber wohl nicht einfach so stellen. Er hat sich angeblich schon etwas ganz Außergewöhnliches ausgedacht. "Er will, dass es unvergesslich und etwas extrem Besonderes wird", erklärte die Quelle.

Na das sieht ja ganz nach einem Happy End für die Herzschmerz-Queen aus. Dass Taylor zu dem Antrag nein sagen würde, ist laut dem Insider nämlich absolut ausgeschlossen: "Er ist der Mann ihrer Träume. Taylor wird ganz aus dem Häuschen sein."

Jen Lowery / Splash News Taylor Swift bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn bei der Premiere von "The Favourite"

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Sydney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de