Er gönnt sich keine Zeit zur Erholung! Am Donnerstag befand sich Jan Hofer (69) bei seiner Tagesschau-Moderation in einem besorgniserregenden gesundheitlichen Zustand: Im Laufe der Sendung wirkte er zunehmend apathisch – die Abmoderation gelang ihm schließlich nicht mehr. Auch wenn der 69-Jährige kurz darauf Entwarnung gab, könnte man meinen, dass er es nun etwas ruhiger angehen lässt: Nicht so Arbeitstier Jan – er nahm schon wieder an einer Veranstaltung teil!

Auf Instagram postete er ein Foto von sich und TV-Koch Johann Lafer (61) – beide moderierten zusammen am Samstag den Next Chef Award auf der Gastronomie-Messe Internorga. Messe-Sprecher Karsten Broockmann meinte zu Bild: "Es war schon lange geplant, dass Jan Hofer heute moderiert. Wir freuen uns sehr, dass es ihm wieder besser geht!“

In den drei Stunden der Verleihung soll der Chef-Sprecher der ARD wieder richtig fit und in bester Laune gewesen sein – auch das Finale am Montag wird er moderieren. Die Meinungen von Jans Fans über den Auftritt nur wenige Tage nach seinem Zusammenbruch sind gespalten: Einige freuen sich unter dem Bild darüber, dass er wieder gesund aussehe, andere meinen, er solle beruflich endlich kürzertreten.

ActionPress Jan Hofer auf der der Gastronomie-Messe Internorga

Instagram / janhofer Jan Hofer und Johann Lafer, 2019

ActionPress Johann Lafer und Jan Hofer auf der Internorga-Messe

