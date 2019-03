Dass Stars auch nur Menschen sind, beweisen gerade die neuesten Schwangerschaftsgeschichten. Während Kylie Jenner (21) zugab, hauptsächlich Süßes während ihrer Schwangerschaft mit Stormi gegessen zu haben, stopfte sich Sängerin Ciara (33) mit Pommes, Käse-Makkaroni und Maisbrot voll, als wäre jeden Tag Thanksgiving und nahm so fast 30 Kilogramm zu. Die Musikerin erzählte aber gerade nicht nur von den Fressattacken, sondern auch, wie sie nach der Geburt wieder abspeckte!

Als Südstaaten-Girl esse sie sowieso gern – als sie schwanger war, habe es aber überhandgenommen, verriet Ciara gerade in der April-Ausgabe der InStyle. Mittlerweile ist Ciara die Extra-Pfunde wieder los und gibt an, dass ihr "eine strikte Diät, literweise Wasser und intensive Übungen in Form von drei Work-outs am Tag" dabei geholfen haben. Celebrity-Coach Gunnar Peterson habe für sie das Programm erstellt, das Gewichtheben, Laufband-Work-outs sowie Sprint- und Jogging-Einheiten beinhaltet habe.

"Ich wachte morgens auf, habe gestillt, etwas Kleines gegessen, bin trainieren gegangen, kam nach Hause, hob Gewichte, aß was Kleines, stillte, habe Mittag gegessen, stillte und ging wieder trainieren", erinnerte sich Ciara an die strikte Zeit. Ihre Tochter Sienna Princess Wilson (1), die sie zusammen mit Ehemann Russell Wilson (30) hat, ist mittlerweile fast zwei Jahre alt und Mama Ciara wieder in Topform.

Getty Images Ciara bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige

Getty Images Ciara, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ciara, Musikerin

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Ciara so viel zugenommen hatte? Ja Nein Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de