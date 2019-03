Noch immer ein ungewohntes Gefühl! Alicia Vikander (30) hat als Schauspielerin bereits herausragende Erfolge gefeiert – dazu gehört auch ein Oscar als beste Nebendarstellerin für den Film "The Danish Girl" sowie die Hauptrolle der Lara Croft in der Neuauflage von "Tomb Raider". Trotzdem kann sich die Schwedin noch immer nicht so recht an den Gedanken gewöhnen, jetzt eine Berühmtheit zu sein. Sie vergisst manchmal schlichtweg, dass sie ein gefeierter Star ist!

Die 30-Jährige, die seit 2017 mit Michael Fassbender (41) verheiratet ist, gab in einem Interview mit dem US-Magazin Harper’s Bazaar zu: "Jedes Mal, wenn ich Pressetermine habe, wird mir plötzlich meine Berühmtheit bewusst. Ich vergesse manchmal, wie sich mein Leben verändert hat." Ihr Alltag, den sie am liebsten mit ihrem Ehemann in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon verbringt, liefere ihr keinen Grund, ständig an ihren Status als Oscar-Gewinnerin zu denken. "Mein Mann liebt es zu surfen und wir mögen es, so nah am Meer zu leben", erzählte sie.

Ihre Karriere als Schauspielerin zwingt sie hingegen ab und an, aus sich herauszukommen. "In dieser Branche musst du dich öffnen können und das genieße ich. In meinem Leben habe ich oft gehört, dass ich so stark wirke. Allerdings kann ich nur gut verstecken, dass ich mir eigentlich aus Angst in die Hosen mache", erklärte Alicia.

James M Warren/SilverHub/ActionPress Alicia Vikander und Michael Fassbender bei der Premiere von "The Light Between Oceans" in London

Apega/WENN.com Schauspielerin Alicia Vikander bei der Filmpremiere von "Tomb Raider" in Los Angeles

WENN Michael Fassbender und Alicia Vikander beim 73. Venedig Filmfestival

