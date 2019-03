Nach wie vor sind es meist die Frauen, die nach der Geburt mit ihren Kindern zuhause bleiben und in Elternzeit gehen. Doch immer mehr Väter wollen es sich nicht nehmen lassen, Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. So auch Prinz Harry (34), der in Kürze sein erstes Kind mit seiner Frau Herzogin Meghan (37) erwartet. Er plant, für sein Kind in Vaterschaftsurlaub zu gehen.

Ende April oder Anfang Mai ist es so weit: Dann wird Meghans erstes Kind erwartet. Prinz Harry will dann voll und ganz für seine Frau und sein neugeborenes Kind da sein. Eigentlich gilt die königliche Familie als stark traditionell verwurzelt, auch was die Aufgaben von Mann und Frau angeht. Doch Meghan und Harry haben ihre eigenen Vorstellungen, berichtet der britische Express. Zwei ganze Wochen wolle sich der Prinz ausschließlich Zeit für seine kleine Familie nehmen und keine anderen Pflichten ausüben, habe Harry Beratern erzählt. Ein Freund von Harry meinte: "Er muss keinen Vaterschaftsurlaub nehmen, da er nicht so arbeitet wie die meisten Leute, aber er findet, es ist eine sehr moderne Dad-Sache, das zu tun."

Seit Prinz Harry vor vier Jahren aufgehört hat, für die Armee zu arbeiten, hat er keinen klassischen Beruf mehr ausgeübt. Stattdessen kommt er seinen zahlreichen royalen Pflichten nach, die von der Queen (92) und Prinz Charles (70) finanziert werden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Marokko

